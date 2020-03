Russia: andamento positivo in Borsa per Rosneft dopo l'uscita dal mercato venezuelano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli esperti intervistati da “Vedomosti” la società del governo è l'unica controllata statale che può permettersi una transazione di questo tipo. Tuttavia, la presenza dell’Ad di Rosneft, Igor Sechin, nel consiglio di amministrazione di Rosneftegaz non la metterebbe al riparo dai rischi sanzionatori. Attualmente Rosneftegaz possiede il 50 per cento più uno in Rosneft. Un altro 19,75 per cento appartiene da tempo alla compagnia britannica BP. Un ulteriore 18,93 per cento è in mano al fondo sovrano qatariota Qia, mentre una quota resta in mano all’Agenzia delle partecipazioni statali. Le restanti azioni sono capitale flottante. (Rum)