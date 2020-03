Energia: Indian Oil assicura che scorte carburanti bastano per periodo serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha abbastanza petrolio, diesel e Gpl (gas di petrolio liquefatto) per il fabbisogno dei 21 giorni di blocco delle attività e dei movimenti non essenziali imposto dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente della compagnia petrolifera Indian Oil Corporation (Ioc), Sanjiv Singh, assicurando che gli impianti e le stazioni di rifornimento sono pienamente operativi e che non c’è motivo di preoccuparzione. Il dirigente del gruppo pubblico ha dichiarato all’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”) che le raffinerie operano a livelli tali da soddisfare tutta la domanda di aprile e anche oltre e che i distributori funzionano normalmente, per cui non c’è alcuna carenza di carburante. (segue) (Inn)