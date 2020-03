Energia: Indian Oil assicura che scorte carburanti bastano per periodo serrata (2)

- Singh ha riferito che a marzo il consumo di carburante per auto e mezzi a due ruote è sceso dell’otto per cento, perché la circolazione si è ridotta, dato che prima del “lockdown” nazionale diversi Stati avevano già imposto restrizioni. Il consumo di Gpl, invece, è in aumento. Potrebbero servirne 850 mila tonnellate in più e ci sono accordi per importarle. Ioc rifornisce quasi la metà dei 275,9 milioni di utenze Gpl attive. Negli ultimi dieci giorni, in media, ha consegnato 2,5 milioni di bombole al giorno, su un totale di 5,2 milioni giornalieri. L’India è il terzo paese del mondo per consumo di energia. (Inn)