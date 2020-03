Coronavirus: Germania, governo accelera acquisto maschere e tute protettive

- Per sopperire alla carenza di maschere e camici di protezione contro il contagio da coronavirus in Germania, il governo federale intende accelerare l'acquisto di tale materiale e a tale scopo ha avviato una procedura d'urgenza. Tale iter prevede che i contratti di fornitura vengano conclusi “senza negoziati sul prezzo di acquisto”. Come dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”, il procedimento detto “Open house” prevede che i fornitori offrano 25 mila tra maschere da chirurgia ed Ffp2 nonché tute protettive. Tale materiale verrà acquistato dal governo federale a un prezzo prefissato dall'esecutivo stesso, “in maniera più facile e veloce rispetto alla normativa sugli appalti pubblici”, ha evidenziato Sphan. Il ministro della Salute tedesco ha aggiunto che l'equipaggiamento di protezione verrà acquistato in tutto il mondo per essere poi distribuito ai Laender. “Offriamo prezzi equi e fissi per tutti coloro che ci forniscono maschere e abiti protettivi in Germania e dall'estero”, ha sottolineato Spahn. (Geb)