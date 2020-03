Germania: Verdi e La Sinistra per conversione economia contro coronavirus

- I Verdi e La Sinistra sostengono una conversione dell'economia della Germania al fine di aumentare la produzione di beni necessari a contrastare la pandemia di coronavirus. Secondo Katja Kipping, copresidente di La Sinistra con Bernd Riexinger, i settori “che non fanno veramente nulla per risolvere la crisi della pandemia devono apportare modifiche alla produzione”. Per esempio, si deve valutare in quale misura le aziende per la difesa ome Rheinmetall possano convertire la produzione dalle armi agli equipaggiamenti medici. A sua volta, Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck, ha lanciato un appello a favore di “un'economia della pandemia” in Germania, osservando come diverse imprese siano disponibili a tale svolta. In particolare, i costruttori di macchinari per la respirazione artificiale sono “pronti ad aumentare al massimo la produzione” e il governo federale dovrebbe garantire “un certo ammontare” di acquisti di tali dispositivi. Baerbock ha poi osservato come diverse industrie dell'ingegneria meccanica, del settore tessile e aziende di alcoolici stiano convertendo la produzione per contribuire alla lotta contro il coronavirus. Tuttavia, ha evidenziato la copresidente dei Verdi, tali iniziative devono essere coordinate. (Geb)