Coronavirus: Fregolent (Iv), imprenditori chiedono di ripartire e non il reddito

- Silvia Fregolent, deputata della presidenza del gruppo di Italia viva, informa, via Twitter, di ricevere "richieste di imprenditori che chiedono di poter riaprire la loro attività. Sono interessati ai loro lavoratori, non al reddito di cittadinanza. Aiutiamoli a lavorare in sicurezza e ripartire".(Rin)