Valle d'Aosta: piani di gestione forestale, bando prorogato ad agosto

- L’assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Valle d'Aosta ha comunicato che i termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’intervento 16.8 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, sono stati prorogati al 3 agosto. L’intervento, ha chiarito la Valle d'Aosta, fa parte di un insieme di misure strutturate per stimolare la valorizzazione del patrimonio boschivo valdostano, con l’obiettivo di incentivare la cooperazione nel settore forestale e favorire una gestione sostenibile dei boschi basata sui principi della selvicoltura naturalistica, con una particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità. Il bando prevede un finanziamento pari al 100% delle spese sostenute per la redazione di studi preliminari e di contesto, studi di fattibilità, animazione della zona interessata, costi relativi alla costituzione della cooperazione e alla redazione del piano di gestione forestale. Fra le spese ammesse sono inoltre compresi i costi di esercizio della cooperazione, limitatamente ai primi 12 mesi di attività. Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale, in loc. Amérique 127/A - Quart entro le ore 12 del 3 agosto. (Ren)