Germania: direttore Istituto Koch Wieler si difende da critiche su gestione coronavirus

- Ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki) ha “sempre” informato la popolazione della Germania “in base allo stato attuale delle sue conoscenze” sulla pandemia di coronavirus. In questo modo, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il direttore del Rki, Lothar Wieler, ha difeso l'istituto dalle critiche secondo cui non avrebbe preso seriamente la minaccia costituita dal coronavirus. A tal riguardo, Wieler ha evidenziato come “non si debba dimenticare che si tratta di un virus molto giovane, la cui trasmissibilità all'uomo è nota soltanto da gennaio” scorso. Dalla fine di quel mese, con i primi casi di contagio in Baviera, ha aggiunto Wieler, “al Rki abbiamo lavorato su due turni, sette giorni alla settimana” per studiare il coronavirus e informare la popolazione tedesca. In particolare, il direttore del Rki ha ricordato come l'istituto abbia immediatamente reso noto che il Covid-19 è “dieci volte più letale della normale influenza”, dando modo alla Germania di “prepararsi al meglio” per far fronte alla pandemia. “Poiché abbiamo lanciato l'allarme così presto, abbiamo guadagnato tempo per aumentare le capacità dei test e potenziare gli ospedali”, ha dichiarato Wieler. Allo stesso tempo, Wieler ha avvertito che si deve tenere conto di come le capacità del sistema sanitario tedesco “potrebbero non essere sufficienti” ad affrontare la pandemia. (Geb)