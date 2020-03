Coronavirus: Orlando (Pd) a Salvini e Meloni, carceri sono bomba epidemiologica, parliamone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Orlando, "adesso la questione si pone su un altro piano". "Il mancato distanziamento sociale dietro le sbarre può fare del carcere una vera e propria bomba epidemiologica. I timidi provvedimenti assunti non sono in grado di evitare questo scenario. Occorrerebbe più coraggio. Il carcere non è un’isola. Ogni giorno dagli istituti penitenziari escono ed entrano migliaia di persone. In primo luogo le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, e con loro, un numero significativo di medici, infermieri, educatori, tecnici e dirigenti penitenziari. Il contagio non resterebbe chiuso tra le mura. E potremmo così trovarci, superato il picco della diffusione del virus nel Paese - sottolinea il vicesegretario del Pd nella lettera - a fare i conti con un ritorno di fiamma provocato proprio dal carcere trasformato in un enorme focolaio. Se non sono sufficienti, dunque, i richiami al senso di umanità che pure non penso vi siano indifferenti, faccio appello al vostro indubitabile attaccamento al nostro Paese già troppo gravato da ipoteche e angosce. Peraltro - continua il parlamentare - il primo provvedimento deflattivo per far fronte al sovraffollamento, in condizioni assai meno drammatiche, di quelle attuali, fu varato meritoriamente da un esecutivo sostenuto dalle forze politiche che attualmente guidate". (segue) (Rin)