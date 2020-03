Coronavirus: Orlando (Pd) a Salvini e Meloni, carceri sono bomba epidemiologica, parliamone (3)

- "Le timide norme contenute nel decreto in conversione alle Camere credo riescano in modo soltanto parziale a ridurre i pericoli che ho paventato, eppure anche quelle, hanno già suscitato da parte vostra durissime polemiche - continua Orlando -. Sono consapevole che il tema si presta a fraintendimenti e strumentalizzazioni e a dire il vero affrontarlo in modo razionale non è mai fonte di consenso. Eppure - segnala il deputato del Partito democratico - credo che sia necessario mettere da parte su questo come su altri punti le nostre legittime aspirazioni e riconsiderare le nostre convinzioni più radicate alla luce di ciò che sta avvenendo. Questo sacrificio non è richiesto soltanto a voi. Tutte le forze politiche sono chiamate a ridiscutersi e a rivedere molte delle loro parole d’ordine. Credo che l’interesse della nostra comunità lo giustifichi ampiamente. Aprire dunque, rapidamente una discussione sul carcere che tenga conto di questa fase e non ricalchi il copione di questi anni - conclude Orlando -, è assolutamente necessario, vi ringrazio se soltanto vorrete prendere seriamente in considerazione questa possibilità". (Rin)