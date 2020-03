Kosovo: crisi di governo, Thaci riceve ambasciatori del Quintetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Kosovo Hashim Thaci ha ricevuto oggi gli ambasciatori del Quintetto (Usa, Italia, Regno Unito, Germania e Francia) e quello della delegazione dell'Unione europea a Pristina, per discutere della situazione politica venutasi a creare a seguito dell'approvazione da parte del parlamento, la scorsa settimana, della mozione di sfiducia nei confronti del premier Albin Kurti. La mozione è stata approvata con 82 voti a favore su 140 seggi di cui è composta l'Assembla nazionale, 32 contrari e 1 astensione. "Come presidente intraprenderò tutti i passi necessari nel rispetto della Costituzione", ha ribadito Thaci durante l'incontro. Il presidente della Repubblica aveva previsto l'avvio delle consultazioni con le forze politiche, sin da oggi "ma ciò non è stato reso possibile, in quanto il parlamento ha avvisato ufficialmente il capo dello Stato sull'esito del voto relativo alla mozione di sfiducia solo nel tardo pomeriggio di venerdì, quindi non c'è stato il tempo per avvisare i partiti", ha spiegato l'ufficio di Thaci. (segue) (Kop)