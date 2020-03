Kosovo: crisi di governo, Thaci riceve ambasciatori del Quintetto (3)

- Anche oggi Thaci ha dichiarato agli ambasciatori del Quintetto e della delegazione Ue che "io opterò per la migliore soluzione per il superamento di questa situazione. Il Kosovo ha bisogno di un governo che porti stabilità al paese, che rifletta una grande unità politica e civile, che sia inclusivo e che abbia un chiaro orientamento euro-atlantico". Il Movimento Vetvendosje di Kurti si è detto contrario all'idea di un governo di unità. "E' un pericoloso tentativo da parte del presidente della Repubblica, perché è in aperta violazione della Costituzione. La legittimità scaturisce dal voto. Le ultime elezioni sono state vinte dal Movimento Vetevendosje. Non si può e non permetteremo che il voto per il cambiamento venga rubato", ha dichiarato Kurti in comunicato, aggiungendo che "appena sarà superata la crisi del coronavirus il paese dovrebbe andare alle urne". (segue) (Kop)