Coronavirus: De Corato (Fd'I) su volantini contro Polizia, autori siano individuati e arrestati per istigazione a delinquere

- In merito ai volantini contenenti scritte contro le forze dell'ordine " mi auguro si faccia presto chiarezza sull'accaduto, con ogni probabilità di matrice anarchica, individuando e arrestando questi delinquenti, che in un periodo delicato come questo, istigano a delinquere contro un corpo dello Stato". Lo afferma l'ex vicesindaco di Milano ed assessore regionale di Fratelli d'Italia alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, riferendosi in particolare ad alcuni foglietti posizionati in via Segneri a Milano e su alcune auto parcheggiate a Cremona in via Postumia, via Buoso da Dovara e limitrofe nei giorni scorsi. "Dopo le scritte apparse sui muri della zona Corvetto a metà marzo contro le forze dell'ordine, ora sono comparsi dei volantini sia a Milano, sia sulle auto posteggiate in alcune vie di Cremona che, fra le altre cose, incitano alla violenza contro la Polizia e ad evitare la diffusione del 'PoliziaVirus'", aggiunge De Corato. "È vergognoso - conclude l'assessore regionale - che ci sia gente che in un periodo di difficoltà come questo si metta a creare, stampare e distribuire, in barba all'obbligo di restare in casa, volantini che spingono le persone a 'non fare il poliziotto' e ad incendiare scuole, banche e commissariati di polizia, o a far inciampare 'sbirri e controllori' così da farli restare in casa".(com)