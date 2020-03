Campania: Russo (FI), dipendenti Namet senza contratto né stipendio (2)

- "Perché tutto questo non è ancora avvenuto? - si è chiesto il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania - Peraltro, sempre nel mese di marzo, e segnatamente il giorno 19, le segreterie regionali di Cgil, Cis, Uil e Ugl hanno invocato un intervento sostitutivo di Città metropolitana per la liquidazione delle retribuzioni dei lavoratori, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, evidenziando esplicitamente che l'attivazione di tale intervento doveva riguardare anche le spettanze dei dipendenti Namet. Ebbene, ci risulta che l'intervento sia avvenuto ma che le 24 unità, e le 24 famiglie, di Namet non abbiano però ricevuto lo stipendio e che non lo ricevano da ben due mesi. Una situazione esplosiva a cui Città Metropolitana farebbe bene a porre rimedio sin da subito, intimando alla sua partecipata Ctp di adempiere agli obblighi a cui è tenuta", ha concluso Russo. (Ren)