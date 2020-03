Coronavirus: in Slovenia 756 contagi, 28 persone in terapia intensiva

- Sono attualmente 756 i casi confermati di Covid-19 in Slovenia. Lo ha confermato oggi il ministro della Sanità del paese balcanico, Tomaz Gantar, ripreso dal quotidiano “Delo”. “Il bilancio dei decessi è ancora invariato a 11 persone”, ha spiegato, aggiungendo che le autorità nazionali finora hanno effettuato 21.349 tamponi. Stando ai dati diffusi, i pazienti sotto osservazione in ospedale al momento sono 115, 28 dei quali in terapia intensiva. (Lus)