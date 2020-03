Croazia: istituti credito permetteranno moratoria su rate finanziamenti erogati ai cittadini

- Gli istituti di credito croati permetteranno la moratoria del pagamento delle rate dei finanziamenti a tutti i cittadini colpiti dall'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato oggi il direttore dell'Associazione croata delle banche (Hub) Zdenko Adrovic in una dichiarazione riportata dal sito di informazione "Novac". Adrovic ha detto che "questo vale per tutti gli obblighi nei mesi di aprile, maggio e giugno e per tutti coloro che ripagano finanziamenti ipotecari o prestiti non finalizzati e hanno un salario minimo oppure non percepiscono un salario". Il periodo di tre mesi potrebbe essere inoltre rinnovato di ulteriori tre mesi. Adrovic ha affermato che "la questione potrà essere risolta telefonicamente o per vie elettroniche e all'inizio daremo la fiducia alle persone che sostengono di non percepire più un salario, o di percepire un salario diminuito, controllando soltanto in un secondo momento".(Zac)