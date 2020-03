Sociale: Pd Roma, dolore per scomparsa vicepresidente Agci, grande servitore Stato

- Il Partito democratico di Roma "esprime sgomento e dolore per la scomparsa di Eugenio De Crescenzo, vicepresidente di Agci (Associazione generale cooperative italiane)". In una nota Andrea Casu, segretario Pd Roma e Carla Fermariello, responsabile Politiche sociali Pd Roma, esprimono "a nome di tutta la nostra comunità, la più profonda vicinanza a tutti i suoi cari e a tutto il mondo della cooperazione e del Terzo settore. Eugenio De Crescenzo - concludono - è stato un grande servitore dello Stato: mai dimenticheremo un uomo che nella sua vita di impegno ha fatto sempre la differenza al fianco delle persone più deboli". (Com)