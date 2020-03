Civitavecchia: carabinieri arrestano spacciatore di 38 anni

- Nel corso di controlli tesi a verificare il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19, i poliziotti del commissariato di Civitavecchia hanno notato in corso Marconi due ragazzi che, alla loro vista, hanno gettato in terra un involucro, rivelatosi poi essere marijuana. Identificato, attraverso accertamenti immediati, lo spacciatore dal quale i due giovani si erano riforniti, gli agenti hanno perquisito il suo appartamento. In casa i poliziotti hanno sequestrato diverse dosi di marijuana, un bilancino di precisione e 270 euro in contanti. Arrestato, C.C., 38enne originario di Civitavecchia, dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. (Rer)