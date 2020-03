Coronavirus: Crimi, nessuno sarà lasciato indietro, sciacallo chi dice contrario (2)

- Ma il capo politico M5s avverte anche: "Chiunque vi racconta una storia diversa, chiunque vi istiga a pensare di essere stati 'abbandonati', mente sapendo di mentire e si muove come uno sciacallo sulla vostra pelle, soffiando sul fuoco dell'incertezza, della sofferenza, della paura. Per cosa, poi? Per il proprio misero tornaconto elettorale. Anziché lavorare e collaborare onestamente con le istituzioni per aiutare davvero i cittadini, preferisce metterli gli uni contro gli altri, scatenando una guerra fra poveri. Questo governo - insiste infine Crimi - lavora ininterrottamente da settimane, giorno e notte, per realizzare misure concrete e per portare al più presto le persone fuori da questa crisi. Nell'emergenza Coronavirus ci siamo dentro tutti. Questo è il tempo del sacrificio e della responsabilità, per tutti. Ma questo governo non vi guarda 'dall'alto', è al vostro fianco, non vi lascia soli. Come non lascia soli chi lotta ogni secondo in corsia per salvare vite umane. Le difficoltà sono tante, nessuno lo mette in dubbio. Ma proprio per questo è necessario andare avanti insieme, per uscirne insieme. Non lasceremo indietro nessuno. Nessuno". (Rin)