India: coronavirus, governo centrale ordina a Stati di sigillare confini per fermare esodo interno

- Il governo indiano sta cercando di contenere un massiccio esodo interno, oltre che il coronavirus, ordinando agli Stati di sigillare i confini, mentre la Corte suprema chiede un rapporto sui provvedimenti presi. Il blocco di ogni attività, servizio e spostamento non essenziale in India, disposto dall’esecutivo centrale per 21 giorni a partire dal 25 marzo per contrastare la diffusione dell’epidemia, ha innescato una vastissima migrazione interna: centinaia di migliaia di lavoratori, che vivevano e mangiavano negli stessi luoghi in cui lavoravano a Nuova Delhi o in altre grandi città, si sono trovati senza un tetto e senza cibo con la chiusura delle attività produttive e hanno iniziato a muoversi verso i loro luoghi di origine. Nel Territorio della capitale il tentativo di fuga di molti è finito alla frontiera, dove sono stati costretti dalla polizia a tornare indietro. In questo esodo, a piedi e verso destinazioni distanti anche centinaia di chilometri, secondo la stampa indiana, sono già morte almeno una decina dei persone. (segue) (Inn)