India: coronavirus, governo centrale ordina a Stati di sigillare confini per fermare esodo interno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a ieri solo uno dei 36 Stati e Territori dell’Unione, l’Uttar Pradesh, aveva preso l’iniziativa per far fronte a questa migrazione, pensando all’impiego di un migliaio di autobus per trasportare gli sfollati. Il governo centrale, però, ha ordinato agli Stati di chiudere i loro confini. Il luogotenente governatore di Nuova Delhi, Anil Baijal, ha scritto al capo del governo del Territorio della capitale, Arvind Kejriwal, sollecitandolo a fermare l’esodo con tutti i poteri di cui dispone. Il ministro dell’Interno, Amit Shah, ha parlato con diversi capi dei governi statali per dare istruzioni nello stesso senso, perché gli spostamenti di massa delle persone contrastano con lo spirito del “lockdown” e rischiano di comprometterne l’efficacia. (segue) (Inn)