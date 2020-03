India: coronavirus, governo centrale ordina a Stati di sigillare confini per fermare esodo interno (3)

- La Corte suprema oggi, dopo aver ricevuto due istanze di pubblico interesse, ha chiesto al governo centrale un rapporto sulle misure prese per prevenire la migrazione su larga scala dei lavoratori dalle metropoli ai paesi di origine, osservando che il panico tra queste persone sta diventando un problema più grave del coronavirus. Il collegio competente, formato dal giudice capo, Sharad Arvind Bobde, e dal giudice L. Nageswara Rao, comunque, non ha voluto emettere provvedimenti per non creare ulteriore confusione in attesa della risposta dell’esecutivo. La Corte una settimana fa si è pronunciata su un altro aspetto legato all’epidemia, quello del sovraffollamento carcerario, dando indicazione a tutti gli Stati e Territori di valutare la possibilità di rilasciare in libertà vigilata i detenuti condannati per reati che comportano fino a sette anni di carcere. (segue) (Inn)