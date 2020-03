India: coronavirus, governo centrale ordina a Stati di sigillare confini per fermare esodo interno (4)

- Ieri il primo ministro, Narendra Modi, nel programma radiofonico “Mann ki Baat”, si è scusato con i suoi connazionali per la durezza delle condizioni imposte in questo periodo di emergenza sanitaria, ma ha ribadito che non c’erano altre possibilità. Per assicurare la distribuzione dei beni di prima necessità, il ministero delle Ferrovie ha predisposto treni merci speciali che viaggeranno sulle Ferrovie Indiane; inoltre le tredici cucine di Indian Railways Catering and Tourism Corporation (Irctc), il servizio ristorazione della rete ferroviaria, provvederanno a distribuire pasti per le persone bisognose in varie aree del paese. (segue) (Inn)