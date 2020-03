India: coronavirus, governo centrale ordina a Stati di sigillare confini per fermare esodo interno (5)

- I senzatetto in India, secondo l’ultimo censimento, che risale al 2011, sono 1,77 milioni, su una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, un numero certamente sottostimato secondo gli esperti di demografia. Stando a dati ufficiali riferiti dalla stampa indiana e non, ad esempio dall’Union of Catholic Asian News (Ucan), il 23 per cento della popolazione, ovvero quasi 300 milioni di persone, vive con meno di cento rupie (1,2 euro) al giorno. La forza lavoro è di circa 400 milioni di persone, ma solo il dieci per cento ha un salario fisso; quindi 360 milioni di persone dipendono da lavori a giornata per la loro sussistenza. (segue) (Inn)