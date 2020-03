India: coronavirus, governo centrale ordina a Stati di sigillare confini per fermare esodo interno (6)

- Amnesty International ha lanciato un allarme specifico per l’Asia meridionale, dove sono numerose le categorie vulnerabili: lavoratori a giornata, rifugiati e sfollati, detenuti, oltre agli operatori della sanità. “Con l’aumentare del numero di casi di Covid-19 nell’Asia meridionale, i leader della regione devono prestare particolare attenzione ai più vulnerabili ed emarginati in questa crisi”, ha dichiarato in un comunicato il direttore di Amnesty per l’Asia del Sud, Biraj Patnaik. “Devono proteggere i lavoratori per i quali stare a casa significa perdere i mezzi di sussistenza, le persone che hanno perso la casa in conflitti e che ora sono abbandonate in campi sovraffollati, i detenuti ammassati nelle celle e molti altri, non ultimi i valorosi medici e infermieri che non hanno mai avuto le risorse di cui hanno bisogno e che ora stanno mettendo a rischio la propria salute per salvare gli altri”, ha aggiunto. (segue) (Inn)