Coronavirus: oggi in arrivo medici polacchi per aiutare colleghi italiani nell'ospedale di Brescia

- Per oggi pomeriggio è atteso l'arrivo nel nostro paese del volo umanitario con i 15 medici polacchi che aiuteranno i colleghi italiani nella lotta con il coronavirus. Come riferisce un comunicato dell'ambasciata polacca in Italia, si tratta di specialisti in terapia intensiva e rianimatori, tre squadre di medicina di emergenza che saranno operative agli Spedali Civili di Brescia. Un gesto concreto di solidarietà e di supporto all'Italia che sta affrontando una crisi sanitaria senza precedenti. I medici arriveranno oggi pomeriggio all'aeroporto di Bergamo con un volo militare umanitario del ministero della Difesa polacco. "Si tratta di una missione civile-militare dell'Istituto militare di medicina e del Centro polacco per l'aiuto internazionale, ente registrato presso l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), con grande esperienza in missioni di questo tipo. I polacchi presteranno il loro aiuto nell'ospedale da campo di Brescia, in Lombardia, dove la situazione è in questo momento la più critica e che continua a registrare il numero più alto di malati di Covid19", si legge nel comunicato. La missione verrà interamente finanziata dalle risorse dell'Istituto medico militare polacco. (segue) (Com)