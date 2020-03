Romania: coronavirus, Tarom sospende tutti i voli da e verso Istanbul

- La compagnia aerea romena Tarom ha sospeso tutti i voli da e verso Istanbul nel periodo compreso tra il 30 marzo ed il 30 aprile, in seguito alle restrizioni imposte dalle autorità per la pandemia del coronavirus. Lo riferisce la stessa compagnia con un comunicato. I viaggi potranno essere riprogrammati successivamente, senza tasse aggiuntive. Tarom ha deciso la scorsa settimana di sospendere, almeno per 14 giorni, i voli verso la Germania e la Francia, ma anche quelli interni, dopo l'applicazione delle nuove restrizioni imposte per contenere il diffondersi del coronavirus. La misura non si applica ai voli effettuati con aerei di Stato, trasporto merci, umanitari e di corrispondenza, oppure ai voli per servizi sanitari di emergenza. A febbraio, la Commissione europea ha approvato la concessione di un prestito di 176 milioni di leu (circa 36,5 milioni di euro) alla compagnia romena Tarom, alle prese con un deficit significativo di liquidità a causa dell'aumento dei costi di manutenzione della sua flotta ormai datata. (Rob)