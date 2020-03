Coronavirus: Rampelli (Fd'I), proposta Meloni di mille euro è veloce e concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I, intervenendo a SkyTg24, ha sostenuto che "le lamentele dei sindaci sono legittime, i fondi stanziati dal governo per i Comuni non sono sufficienti. Peraltro si tratta di un fondo che già esiste e che è stato solo anticipato". Quindi, Rampelli ha proseguito: "Auspichiamo che arrivino presto altre risorse, alcune delle quali condivise anche con l'opposizione, ma il punto non è solo questo. Per essere efficaci ed evitare il rischio che le persone più fragili non riescano ad approvvigionarsi, è necessario intervenire tempestivamente con provvedimenti diretti. Bisogna mettere i soldi in tasca alle famiglie e la proposta di Giorgia Meloni va in questa direzione: lo Stato deve mettere a disposizione delle persone che lo richiedono mille euro per le immediate necessità. Evitare quindi passaggi burocratici e farraginosi, ma aiutare subito i cittadini indigenti. Serve liquidità immediata senza perdere altro tempo".(Rin)