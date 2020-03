Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), tutelare salute e sicurezza lavoratori Farmacap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia ricorda che "da tempo ci stiamo occupando della situazione di Farmacap, azienda sanitaria che, seppur con una notevole carenza di organico, oltre al servizio pubblico delle farmacie si occupa di un settore delicato come il supporto agli anziani". In una nota Figliomeni spiega che "come fautori dello smart working in un periodo come questo caratterizzato da uno stato di emergenza sanitaria, chiediamo all’amministrazione Capitolina di intervenire al fine di far adottare tutte le misure necessarie di potenziamento del lavoro agile per i lavoratori di Farmacap, che possono essere operativi per tutto lo svolgimento delle attività sociali anche fuori sede e per il mantenimento dei battenti chiusi per l’operatività delle sedi farmaceutiche, perché i fattori di rischio e pericolo sono ben presenti e andrebbe fatta un idonea sanificazione dei locali e ambienti di lavoro. Inoltre - sottolinea il consigliere di Fd'I - per la consegna dei farmaci a domicilio, i dipendenti devono assolutamente essere forniti di tutte quelle dotazioni sanitarie quali tute e camici monouso, sovra-scarpe, oltre che mascherine e guanti, che al momento risultano insufficienti a tutelarne l’incolumità". In conclusione "chiediamo - precisa Figliomeni - anche l’attivazione degli ammortizzatori sociali, a causa della sospensione dell’attività lavorativa di alcuni uffici Farmacap, visti i provvedimenti governativi per il piano famiglie e imprese, in particolare la richiesta di un assegno ordinario previsto per le aziende che rientrano nel campo del fondo di integrazione salariale per la sospensione e riduzione dell’attività lavorativa. Auspichiamo che le nostre sollecitazioni siano prese in esame e attuate quanto prima, allo scopo di tutelare la sicurezza dei lavoratori e della cittadinanza, evitando eventuali contagi dei dipendenti che si trovano ad operare in situazioni di precarietà”.(Com)