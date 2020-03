Ucraina: governo stanzia ulteriori 16 milioni di euro per fondo assistenza disoccupati

- Il consiglio dei ministri dell’Ucraina ha stanziato un fondo con ulteriori 500 milioni di grivnie (16,1 milioni di euro) per i sussidi di disoccupazione, nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Ukrinform”, citando quanto pubblicato dal dicastero per lo Sviluppo economico, il commercio e l’agricoltura. I fondi addizionali andranno ad aumentare il numero delle persone che potranno avvantaggiarsi dei programmi sociali, “un elemento importante per sostenere le persone in cerca di lavoro”, si legge nella nota ministeriale.(Res)