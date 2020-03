Russia: sindaco di Mosca, rafforzeremo controlli per garantire rispetto regime isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Mosca rafforzeranno gradualmente i controlli per garantire il rispetto della quarantena da parte dei cittadini: entro la fine della settimana l’ottemperanza alle nuove regole sarà assicurata anche grazie all’apporto di sistemi tecnologici. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin, ripreso dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Stiamo aspettando che venga approvata una nuova legge federale che ci consentirà di lavorare più attivamente in questo senso”, ha detto Sobjanin, che ieri sera ha annunciato un regime di isolamento per l’intera città. Stando alle informazioni diffuse, sarà possibile lasciare il proprio appartamento solo per motivi di lavoro, recarsi alla rivendita alimentare o alla farmacia più vicini o per sottoporsi a interventi sanitari d’emergenza. Sarà consentito inoltre di smaltire i rifiuti e le passeggiate per gli animali domestici, mentre sarà completamente vietato il traffico in entrata e uscita dalla città. Per le persone che hanno perso delle opportunità lavorative a causa del blocco sono previsti infine dei risarcimenti che verranno erogati dal comune di Mosca. (Rum)