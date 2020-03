Coronavirus: Bosnia, i contagi rilevati finora sono in tutto 354

- I contagi da coronavirus accertati finora in Bosnia sono in tutto 354, di cui sei persone sono decedute e 17 si sono riprese completamente. Lo ha riferito oggi il sito di informazione "Klix" citando le dichiarazioni rilasciate dal ministro della Sanità della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, Alen Seranic in conferenza stampa. Seranic ha affermato che "gli ultimi 186 tamponi effettuati hanno rilevato un solo nuovo contagio". Tra le città bosniache, la capitale della Repubblica Srpska Banja Luka è la più interessata da contagio con 133 persone infette, seguita da Konjic, Tuzla e Sarajevo. (Bos)