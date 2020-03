India: coronavirus, migliaia di turisti bloccati

- Migliaia di turisti sono bloccati in India, dove dal 25 marzo è scattato, per 21 giorni, il blocco di ogni attività, servizio e spostamento non essenziale. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Molte persone sono in gravi difficoltà, senza accesso ai farmaci e senza contanti. In particolare, ci sono centinaia di europei nello Stato di Goa. Sono rimasti dei turisti anche a Nuova Delhi, Mumbai, Jaipur e in altre città. L’ambasciata del Regno Unito ha reso noto di aver ricevuto migliaia di e-mail da cittadini britannici. L’ambasciata degli Stati Uniti ha annunciato con un comunicato che cercherà di organizzare dei voli per rimpatriare i connazionali questa settimana. L’ambasciata d’Italia a seguito delle misure di “lockdown” ha sospeso l’attività della propria sezione visti, dopo la sospensione dei servizi consolari.(Inn)