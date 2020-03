Coronavirus: Prefettura Milano, controllate 4754 persone e 1029 esercizi commerciali

- La prefettura di Milano annuncia in una nota che ieri sono state controllate 4754 persone e, di queste, 168 sono state sanzionate per il mancato rispetto delle misure per il contenimento del coronavirus e una è stata denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, ne sono stai controllati 1029 e quarttro titolari sono stati denunciati. (Rem)