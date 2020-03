Coronavirus: Dadone, dei 400 milioni a sindaci 24 vanno a Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone evidenzia, in un tweet, che che "dei 400 milioni che diamo ai sindaci per la solidarietà alimentare nei confronti dei più bisognosi, 24 milioni vanno al Piemonte. Un segno, pur piccolo ma concreto - scrive - di vicinanza a chi è più in difficoltà. Uniti, ce la faremo". (Rin)