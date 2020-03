Egitto: federazione industriali chiede rassicurazioni al governo per crisi coronavirus

- La Federazione degli industriali egiziani ha invitato il governo a inviare un "messaggio di rassicurazione" agli investitori in merito alla disponibilità della liquidità in dollari necessaria per soddisfare le esigenze degli imprenditori. In un documento sulle misure urgenti necessarie per contrastare le ripercussioni dell’emergenza coronavirus sull'industria egiziana, la federazione ha affermato che l'economia egiziana sta attualmente subendo forti pressioni sulle principali fonti valutarie, a seguito della diffusione del coronavirus, che provocherà gravi danni a settori come turismo, buoni del tesoro e rimesse degli egiziani all'estero oltre alle entrate del canale di Suez.(Res)