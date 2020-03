Coronavirus: dai detenuti di Isola solidale generi alimentari per famiglie fragili

- I detenuti dell'Isola solidale hanno deciso di donare generi alimentari diprima necessità alle famiglie romane in difficoltà. Si legge in una nota dell'associazione. "L'Isola solidale è una struttura che da oltre 50 anni accoglie a Roma detenuti ed ex detenuti grazie alle leggi 266/91, 460/97 e 328/2000. I pacchi che contengono zucchero, sale, farina, pasta e olio saranno consegnati all'Elemosineria vaticana che in questi giorni è in prima linea nel sostegno ai più fragili della Capitale", spiega la nota. "Un segno importante di vicinanza a chi soffre - afferma Alessandro Pinna, presidente dell'Isola solidale - da parte da nostri ospiti, che dopo avere deciso di cucinare i pasti per i senza tetto di san Pietro, ora hanno pensato di donare generi alimentari alle famiglie fragili".(Com)