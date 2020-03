Algeria: "Echorouk", esclusi dagli aiuti europei per contrastare il coronavirus

- L'Unione europea ha escluso l'Algeria dai paesi che hanno goduto di aiuti finanziari per la lotta al coronavirus in Nord Africa. L'Ue infatti ha fornito aiuti alla Tunisia e al Marocco per combattere la diffusione del virus ma non all'Algeria, secondo quanto denuncia il giornale algerino "Echorouk". Il Marocco ha ottenuto un valore di 450 milioni di euro distribuito in due parti, la prima per un valore di 300 milioni di euro e la seconda con un valore di 150 milioni di euro, provenienti dal fondo europeo per la lotta contro la diffusione del coronavirus. Nello stesso contesto, il vicino orientale, la Tunisia, ha ricevuto 250 milioni di euro e il commissario europeo per l'allargamento Oliver Varhelyi, ha affermato che questo importo sarà speso a breve termine per consentire alla Tunisia di combattere i nuovi focolai del virus e ridurre le sue ripercussioni economiche e sociali sul popolo tunisino. (Ala)