Nigeria: coronavirus, presidente Buhari annuncia blocco attività a Lagos e Abuja

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha annunciato il blocco delle attività nelle città di Lagos e Abuja nel tentativo di contenere la diffusione di Covid-19. Le restrizioni, che inizieranno a partire dalle 23 ora locale (mezzanotte in Italia) di oggi (22:00 GMT) di lunedì, si applicheranno anche nello stato di Ogun, che confina con quello di Lagos, e riguarderanno tutte le attività commerciali e gli uffici, con l’eccezione dei soli negozi di alimentari, ospedali e altri fornitori di servizi essenziali. Il blocco avrà effetto per un periodo iniziale di 14 giorni. “Tutti i cittadini di queste aree dovranno rimanere nelle loro case e gli spostamenti da o verso altri stati dovranno essere rimandati. Tutte le attività commerciali e gli uffici all'interno di queste aree resteranno completamente chiuse durante questo periodo”, ha detto Buhari in un discorso televisivo tenuto ieri sera. Il capo dello Stato ha inoltre annunciato la creazione di un fondo speciale di 40 milioni di dollari per aiutare a gestire la pandemia. Nel paese si registrano attualmente 111 casi confermati di contagio e un decesso per coronavirus. (Res)