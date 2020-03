Coronavirus: in Romania 1.815 contagi, ad oggi 43 decessi

- Sono attualmente 1.815 i casi confermati di Covid-19 in Romania, a cui si vanno ad aggiungere 206 pazienti guariti e 43 decessi. Lo si apprende dai dati ufficiali pubblicati questa mattina. Stando alle informazioni diffuse, al momento sono 770 le persone sotto osservazione in ospedale, mentre i pazienti in terapia intensiva che hanno bisogno di supporto respiratorio sono 52. (Rob)