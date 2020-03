Coronavirus: Moldova, si aggiorna a 263 il numero dei contagi

- Il bilancio delle persone confermate con infezione da coronavirus ha raggiunto quota 263, con 33 nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre 13 persone sono guarite e sono state dimesse dagli ospedali. Ad annunciare i dati aggiornati è stato il primo ministro moldavo, Ion Chicu, al termine della riunione del Centro di comando unico per la gestione delle crisi causato. Chicu ha specificato che, rispetto al numero di nuovi casi registrati, solo uno è di importazione dall’estero, mentre gli altri sono di trasmissione locale. Il primo ministro ha annunciato che le autorità si stanno preparando a un picco dei contagi, e per questo stanno preparando un centro di triage per i pazienti affetti da Covid-19. Il centro avrà una capacità di 700 posti letto, sarà situato nella zona della Fiera di Chisinau e sarà pronto entro la metà della prossima settimana. Il capo del governo moldavo ha aggiunto che insieme ai sei ospedali di Chisinau che curano i pazienti affetti da coronavirus altre strutture sono state allestite in altre città del paese.(Moc)