Coronavirus: Conte a "El Pais", Ue agisca unita per uscire da tsunami economico e sociale

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avverte l’Unione europea che in un momento cruciale come questo, in piena crisi per la pandemia di coronavirus, rischia di perdere definitivamente la fiducia dei cittadini se non agisce subito e in maniera incisiva contro il contagio. In un’intervista al quotidiano spagnolo "El Pais", Conte mette in guardia dal fatto che l’Ue si sta avvicinando a un punto di non ritorno mentre si trova a giocare una partita storica. "E’ tempo di introdurre uno strumento di debito europeo comune che ci consenta di superare questa guerra il più presto possibile e rilanciare l'economia. Nessun paese, anche quelli che credono di subire ora un impatto minore, può evitare questa grave crisi", continua Conte rispondendo a una domanda sull'introduzione dei "coronabond". (segue) (Rin)