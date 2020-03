Coronavirus: Conte a "El Pais", Ue agisca unita per uscire da tsunami economico e sociale (2)

- Il presidente del Consiglio ribadisce poi che nessuno chiede all'Europa di farsi carico dei debiti sovrani degli Stati membri, ma solo di agire in maniera unitario "per uscire da questo tsunami economico e sociale" costituito dalla pandemia di coronavirus. Il capo del governo si chiede, dunque, "se l'Ue non è all'altezza della sua vocazione e del suo ruolo in questa situazione storica, i cittadini non avranno più fiducia in essa o la perderanno definitivamente?". A tal riguardo, Conte esprime preoccupazione per "gli istinti nazionalisti" e "antieuropeisti" che potrebbero emergere. Infine, il presidente del Consiglio ha poi espresso vicinanza al governo e al popolo spagnolo, duramente colpito dalla pandemia. “Voglio esprimere la nostra vicinanza e solidarietà al governo spagnolo e alla sua popolazione. È un dramma che conosciamo molto bene e posso immaginare le difficoltà che affrontano. Vogliamo uscire da questa crisi il più presto possibile, tra l'altro, per aiutare altri paesi come la Spagna con medici, respiratori e dispositivi di protezione individuale”, ha affermato Conte (Rin)