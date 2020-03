Coronavirus: Gentiloni, reazione dell'Italia esemplare, nessuno in Europa può fare da solo

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ospite a "Circo Massimo" su Radio Capital, questa mattina ha sottolineato che "Bce e Commissione europea hanno preso decisioni straordinarie che oggi consentono ai Paesi membri di decidere delle loro misure nazionali. Purtroppo - ha aggiunto - nella dinamica tra Stati europei sono prevalse chiavi di lettura figlie della crisi precedente". Gentiloni ha quindi insistito: "Bisogna fare tutti gli sforzi per superare lo stallo, con l'accortezza a non dare la sensazione che ci muoviamo del tutto privi di punti d'appoggio. Non svalutiamo l'importanza delle decisioni della Bce". Rispetto alle rigidità di paesi come la Germania, ha aggiunto: "Credo che bisogna ancora scommettere sul fatto che alla fine da parte della Germania si arrivi a comprensione della situazione nuova".Il commissario ha poi ammesso di non essere "ottimista sull'esito della discussione sul Mes". Per poi sottolineare: "Il Mes non è la Spectre. Si parla di condizionalità ridotte con linee di credito fino al 2 pe rcento del Pil. Alcuni Paesi considerano che non valga la pena; altri dicono che senza condizionalità non si può attingere al Mes"."Fare da soli - ha avvertito - è una cosa che non ci possiamo permettere. Ma nessuno può permetterselo in Europa. Anche i Paesi più forti sono accomunati da un livello di integrazione tale che ci ha dato una dimensione di garanzia ma anche una capacità di export che nessuno può permettersi di perdere se non con danni gravissimi". Gentiloni ha poi ribadito che di quello che sta facendo l'Italia "dobbiamo essere anche in parte orgogliosi, non dimentichiamo - ha ricordato - che noi siamo stati costretti a fare la parte degli apripista in questa vicenda e che tutto sommato abbiamo preso decisioni che poi sono state seguite dalla grande maggioranza. Dobbiamo essere orgogliosi del modo esemplare in cui abbiamo reagito".Il commissario europeo ha infine rimarcato che oltre al progetto dell'Europa federale, "rischia di tramontare il progetto europeo. Se questa crisi diventa fattore di aumento delle differenze sarà molto difficile tenere insieme il progetto. Ma io - ha aggiunto - sono fiducioso che una via di condivisione si possa trovare".(Rin)