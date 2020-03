Russia: Medvedev, paese riuscirà a superare difficoltà legate a prezzi petrolio e Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa riuscirà a superare le difficoltà legate al calo dei prezzi petroliferi e alla diffusione globale del Covid-19, ma alcuni provvedimenti dovranno ovviamente essere adeguati a seconda di come si evolverà la situazione. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, durante un messaggio alla popolazione pubblicato sui suoi profili social. “La Russia, a differenza di altri paesi che comunque soffrono gli effetti della pandemia, sta affrontando un doppio shock relativo non solo al virus, ma anche al calo dei prezzi del petrolio”, ha detto l’ex premier, sottolineando che “già in passato la Russia ha superato con successo una sfida simile, quando i prezzi del petrolio sono crollati nel 2014-2015”. (Rum)