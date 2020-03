Coronavirus: sciopero nel deposito Amazon di Calenzano, proteste in Piemonte, Lazio e Lombardia

- La Cgil nazionale, in una nota, comunica il pieno appoggio alle proteste e agli scioperi nei centri di smistamento pacchi della catena Amazon, dopo che - venerdì - un lavoratore del deposito di Passo Corese, in provincia di Rieti, è risultato positivo al coronavirus. Le proteste, e in particolare lo sciopero proclamato per oggi nel magazzino di Calenzano, provincia di Firenze, chiedono il rispetto delle misure di sicurezza definite nel protocollo siglato a livello nazionale e quindi il comitato di monitoraggio tra sindacati e azienda previsto dallo stesso protocollo. La catena multinazionale Amazon, come già in altri Paesi Ue, anche in Italia a partire da sabato scorso, ha deciso di effettuare consegne soltanto di prodotti prioritari per il cliente, anche per non appesantire i carichi di lavoro sui dipendenti, ha disposto l'igienizzazione dei furgoni e ha stabilito, già da alcune settimane, che la firma alla consegna del pacco, che il cliente deve ritirare a distanza di sicurezza dal corriere, non è necessaria per evitare contatti. (segue) (Rin)