Coronavirus: Silvestroni (Fd'I), abbassare Iva al 10 per cento e sospendere alcune accise su carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni insiste sulla necessità di aiutare "veramente chi manda avanti l'Italia" e afferma: "Diamo un po' di sollievo alle famiglie italiane. Abbassare l'Iva al 10 per cento e sospendere gran parte delle 17 accise sui carburanti, fino alla fine dell'emergenza. Ne beneficerà prioritariamente chi deve muoversi per lavorare, tutto il comparto sanità, Forze dell'ordine, raccolta rifiuti, quelli del settore trasporti, ma vale per tutti. Potrebbe essere - spiega in una nota - la leva per non finanziare mai più la guerra in Etiopia del 1935, la crisi di Suez del 1956 fino ad arrivare alla guerra del Libano dell'83 e l'accisa per l'emergenza immigrati dopo la crisi libica, inserita nel 2011. Oggi abbiamo ben altre priorità e pensare subito alla ricostruzione economica della nazione". (Com)