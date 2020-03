Iraq-Emirati: coronavirus, colloquio tra presidente Salih ed erede al trono

- Il presidente dell’Iraq, Barham Salih, ha avuto un colloquio telefonico con l’erede al trono degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, a proposito degli ultimi sviluppi della crisi legata alla diffusione del coronavirus. Lo si legge in una nota diramata dalla presidenza irachena. Salih ha espresso parole di ringraziamento per il “senso di fraternità e solidarietà” mostrato dal principe emiratino nei confronti dell’Iraq, auspicando che gli Emirati possano liberarsi dalla pandemia “il più presto possibile”. Mohammed bin Zayed, da parte sua, ha confermato il sostegno del suo paese verso l’Iraq, in particolare di fronte all’emergenza coronavirus. (Irb)