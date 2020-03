Mali: elezioni legislative, affluenza bassa a causa delle tensioni e dell’emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri senza apparenti tensioni o disagi il primo turno delle elezioni legislative in Mali, rimandate più volte a causa della crisi di sicurezza in cui versa il paese dal 2012 ma confermato nei giorni scorsi nonostante l'emergenza coronavirus. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l’affluenza alle urne è stato piuttosto basso, con un tasso inferiore al 20 per cento registrato a metà giornata, e i risultati sono attesi nei prossimi giorni. Il voto, inizialmente previsto nell’ottobre del 2018 ma in seguito rinviato più volte prima a causa di uno sciopero dei magistrati poi a causa del deterioramento della sicurezza e delle divisioni politiche, si è svolto tuttavia in un clima di tensione a causa del probabile rapimento del leader dell'opposizione Soumaila Cissé, leader dell’Unione per la Repubblica e la democrazia (Urd), scomparso mercoledì scorso mentre stava conducendo dei comizi elettorali nella regione centrale di Niafunke e che da allora non ha più dato notizie di sé risultando non reperibile telefonicamente. L'attuale parlamento maliano è composto dalla maggioranza emersa dalle ultime elezioni del 2013, che avevano concesso una maggioranza sostanziale al neoeletto presidente Keita. (Res)