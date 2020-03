Coronavirus: Usa, New York superata soglia mille vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha tracciato ieri, 29 marzo, un quadro a tinte fosche dello stato dell’emergenza sanitaria in quello Stato, che è ormai l’epicentro della pandemia da coronavirus negli Stati Uniti. Cuomo ha presentato il bilancio dei decessi nelle 24 ore precedenti: ben 237, il dato peggiore dall’inizio della crisi. Cuomo ha avvertito però che le proiezioni fanno temere per un ulteriore peggioramento della situazione nei giorni a venire. “Non credo esista modo di guardare a questi numeri senza anticipare migliaia di decessi”, ha avvertito il governatore. Domenica mattina il bilancio complessivo delle vittime della Covid-19 a New York ha superato la soglia dei mille decessi, mentre in un solo giorno sono stati registrati 7.200 nuovi decessi. Oltre la metà dei casi complessivi nello Stato – 33.768 – sono concentrati nella città di New York. (Nys)